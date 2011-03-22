Зять Черновецкого живет за границей и возвращаться не намерен

Зять Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО живет за границей и возвращаться в Украину не планирует.

Об этом сообщает сайт LB.ua со ссылкой на собственные источники в Блоке Леонида Черновецкого.

«Люди, близкие к семье мэра говорят, что Вячеслав СУПРУНЕНКО вместе с женой Кристиной ЧЕРНОВЕЦКОЙ последние месяцы живут за границей, и возвращаться в Украину пока не планируют», - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, в СМИ появилась информация о том, что Служба безопасности Украины подготовила и передала в прокуратуру Киева материалы по факту присвоения объектов коммунальной собственности структурами, близкими к В.СУПРУНЕНКО – зятю мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» (№62 от 21 марта) со ссылкой на источники в СБУ написала, что Служба безопасности Украины подготовила и передала в прокуратуру столицы материалы по факту присвоения структурами, близкими к зятю мэра Киева Вячеславу СУПРУНЕНКО, объектов коммунальной собственности.

Ранее еженедельник «Зеркало недели» опубликовал схемыразбазаривания земли и собственности города окружением мэра.