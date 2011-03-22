79-летняя пенсионерка убила и расчленила своего сожителя

В Покровском районе Днепропетровской области 79-летняя бабушка жестоко убила своего 72-летнего сожителя и почти неделю укрывала расчлененное тело в погребе.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в области, тело убитого нашли 21 марта, после заявления в милицию женщины об исчезновении 15 марта сожителя ее матери - 72-летнего пенсионера.

Следствием установлено, что 15 марта вечером в гости к старушке пожаловал ее 47-летний племянник. Во время распития спиртных напитков между сожителем и племянником возникла ссора. Пенсионер толкнул племянника бабушки, тот упал на пол и потерял сознание. В это время старушка решила вступиться за племянника и нанесла сожителю смертельный удар бутылкой по голове. После этого бабушка не растерялась и с целью сокрытия преступления затянула труп в погреб, где его расчленила.

Правоохранители при раскопках в погребе выявили части тела, а за гаражом в пепле нашли голову убитого.

Следственным отделом Покровского райотдела милиции в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.