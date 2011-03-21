Украинские военные самолеты готовы к отправке в Ливию

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подготовлены самолеты Ил-76МД и Ан-26 “Вита” к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, военно-транспортный самолет и экипаж Ил-76МД находится на аэродроме базирования в Мелитополе в готовности в любое время суток выполнить поставленное задание.

В Винницкой области, на аэродроме Гавришовка, в готовности выполнить гуманитарную миссию по эвакуации граждан Украины из Ливии находится и экипаж санитарного самолета Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 “Вита”.

Также в полной готовности находится бригада аэромедицинской эвакуации. Бригада укомплектована высококвалифицированными медицинскими специалистами, необходимым комплектом лекарственных средств, медицинской аппаратурой и оборудованием для предоставления неотложной медицинской, в том числе хирургической, помощи.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ указом от 21 марта 2011 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2011 года “О гуманитарной миссии Украины в связи с ситуацией в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии” относительно эвакуации граждан Украины из Ливии.