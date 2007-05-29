От пожаров погибли 5 человек

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 180 пожаров, в том числе в жилом секторе - 85 пожаров, на которых обнаружены тела 5 погибших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, кроме того, 7 пожаров возникло на предприятиях и 4 на транспорте.

Огнем уничтожено 36 зданий, 2 единицы автотракторной техники и 7,2 тонны кормов.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 1 млн. 433 тыс. грн., из которых 340 тыс. грн. - прямые.

В частности, вечером 28 мая в Буденновском районе г. Донецк возник пожар, в результате которого погиб один человек и один госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы №1 г. Донецк с диагнозом “отравление продуктами горения”.

Как отметили в пресс-службе, с начала года в Украине зарегистрировано 24 тыс. 211 пожаров, при которых погибли 1 тысяча 958 человек.