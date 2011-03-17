На экс-главу правления банка «Киев» завели уголовное дело

Прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Киев».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе прокуратуры Киева.

Установлено, что он, злоупотребляя служебным положением, нанес материальный ущерб банку в размере свыше 5,6 млн. грн. (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как установлено в ходе прокурорской проверки, в июне 2006 года был заключен договор между заемщиком и АКБ «Киев» о предоставлении кредита в сумме 700 тыс. дол. для приобретения земельных участков в с. Погребы Броварского района Киевской области. Дополнительным соглашением кредит увеличен до 768 тыс. дол. Согласно заявлениям на выдачу наличности, заемщиком полностью получены кредитные деньги наличностью. Однако дополнительные соглашения к договору о предоставлении кредита, заявления на получение наличности заемщик не подписывал, договоров покупки земельных участков не заключал и не подписывал, акты о праве собственности на земельные участки не получал. Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, документы подписаны не заемщиком, а другим лицом.

Таким образом, бывший председатель правления АКБ «Киев» подписал договор о предоставлении кредита и дополнительные соглашения к нему, а также дал распоряжение бухгалтерии о выдаче денег по указанному кредиту лицу, которое не имело права на их получение, и распорядился за указанные наличные деньги приобрести указанные выше земельные участки, оценку которых никто не производил.

Полученные в АКБ «Киев» по кредитному договору и дополнительным соглашениям кредитные средства банка не возвращены и по состоянию на январь этого года просроченная задолженность составляет свыше 5,6 млн. грн.

Уголовное дело поручено расследовать следователю прокуратуры Шевченковского района столицы.

Сейчас принимаются меры к наложению ареста на указанные земельные участки, сообщили в прокуратуре Киева.