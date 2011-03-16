Эксперты: идея Центрального депозитария противоречит требованиям МВФ

Инициатива председателя наблюдательного совета Национального депозитария Украины (НДУ) Виктора ИВЧЕНКО по созданию Центрального депозитария противоречит требованиям Международного валютного фонда. К такому выводу пришли опрошенные УНИАН эксперты, проанализировав докладную записку В.ИВЧЕНКО к премьер-министру относительно создания центрального депозитария и внедрения клиринга при биржевой торговле ценными бумагами.

В частности, по словам экспертов, В.ИВЧЕНКО предлагает создать Центральный депозитарий, объединив НДУ с депозитарием Национального банка Украины, игнорируя при этом факт, что депозитария НБУ как юридического лица не существует – это лишь отдел депозитарного учета ценных бумаг в составе департамента монетарной политики НБУ.

При этом, как отмечают эксперты, USAID и Всемирный банк выразили общую точку зрения – правительство Украины должно признать реалии рынка и поддержать создание единого центрального депозитария ценных бумаг на основе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ).

«Создание Ццентрального депозитария в Украине на базе НДУ вернет Украину во времена нарушений в сфере защиты прав акционеров, – считает директор проекта USAID Роберт БОНД, – государство получит полный доступ к учету прав собственности и информации о соглашениях с ценными бумагами и их переводах, что плохо для притока иностранных инвестиций в Украину».

Кроме того, игроки рынка выразили большую обеспокоенность ввиду опасений потерять наработанные модели функционирования отечественной учетной инфраструктуры в связи с подменой Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ), который обслуживает львиную долю рынка, несуществующим «депозитарием НБУ».

Эксперты уверены, что попытка запретить ВДЦБ заниматься депозитарной деятельностью и перевод этой деятельности в НДУ приведет к разрушению дееспособной и полностью самоокупаемой организации, потере доверия инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг и станет значительным шагом назад в развитии украинского фондового рынка. «Усилия, знания и ресурсы, которые были инвестированы участниками рынка ценных бумаг и международными донорскими организациями, будут сведены на нет», – отметил президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО.

Напомним, в рамках программы взаимодействия Украины с МВФ 10 декабря 2010 года был подписан договор, в соответствии с одним из положений которого Украина обязуется объединить в 2011 году два существующих депозитария, создав единый Центральный депозитарий, который полностью будет отвечать международным стандартам, управляться прозрачно, базируясь на определенных принципах корпоративного управления для обеспечения представительства интересов участников рынка и государства. Участие государства будет предусматривать создание эффективной соответствующей законодательно-нормативной базы и сведение к минимуму использования финансирования за счет государственных средств.

4 февраля т.г. заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля т.г. премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию Центрального депозитария. В эту группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного представителями фондового рынка.