Всемирный банк советует Украине создать «банк плохих активов»

Всемирный банк (ВБ) считает целесообразным создание в Украине «банка плохих активов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил координатор финансовых проектов Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мариус ВИСМАНТАС сегодня в ходе круглого стола.

«Мы видим смысл в создании банка для плохих активов. Мы видим смысл в отделении плохих активов от хороших», - сказал М.ВИСМАНТАС.

По его оценке, несмотря на все еще сложную ситуацию с проблемными активами банков в настоящее время, рост проблемной задолженности в 2011 уже приостановился, однако "уровень все еще остается высоким".

М.ВИСМАНТАС отметил, что у банков есть несколько способов избавления от плохих кредитов, в том числе и путем продажи коллекторской компании. Он считает это направление довольно перспективным, так как на сегодня объем таких сделок оценивается в 20 млрд. грн., при том что весь объем негативно классифицированных кредитов может достигать 180-200 млрд. грн.

ВБ отмечает, что улучшения качества активов также удается достичь и за счет капитализации банков. Ее объем за последние два года М.ВИСМАНТАС оценивает в 50 млрд. грн.