Через окна Секретариата видно Ющенко, Кириленко, Васюника, Зварича...
Наступила ночь и закипела работа
В Секретариате Президента более четырех часов продолжаются переговоры о выходе из политического кризиса между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ .
Как передает «Украинская правда», начиная с 20.00 у журналистов нет никакой официальной информации о ходе переговоров. Однако они могут видеть через окна Секретариата, как на втором этаже активные дискуссии вокруг документов ведут заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, представители "Нашей Украины" Роман ЗВАРИЧ и Николай ОНИЩУК.
При этом И.ВАСЮНИК очень быстро перемещается из кабинета в кабинет с папками документов.
На четвёртом этаже, где продолжается встреча на высшем уровне, время от времени у окна появляется фигура Президента.
Несколько минут назад у окна появился лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО, который активно жестикулировал, обращаясь к участникам собрания и недовольно пытался выразить им свою позицию.
Как сообщал УНИАН, делегаты межпартийного съезда «Нашей Украины» продолжают ожидать в заключение переговоров руководителей государства.
Съезда БЮТ, который должен был начаться в 16.00 и был перенесен на 21.00, до сих пор не начался. Начало съезда задерживается в связи с отсутствием Юлии ТИМОШЕНКО, участвующей в консультациях у Президента Украины.