Через окна Секретариата видно Ющенко, Кириленко, Васюника, Зварича...

В Секретариате Президента более четырех часов продолжаются переговоры о выходе из политического кризиса между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ .

Как передает «Украинская правда», начиная с 20.00 у журналистов нет никакой официальной информации о ходе переговоров. Однако они могут видеть через окна Секретариата, как на втором этаже активные дискуссии вокруг документов ведут заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, представители "Нашей Украины" Роман ЗВАРИЧ и Николай ОНИЩУК.

При этом И.ВАСЮНИК очень быстро перемещается из кабинета в кабинет с папками документов.

На четвёртом этаже, где продолжается встреча на высшем уровне, время от времени у окна появляется фигура Президента.

Несколько минут назад у окна появился лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО, который активно жестикулировал, обращаясь к участникам собрания и недовольно пытался выразить им свою позицию.

Как сообщал УНИАН, делегаты межпартийного съезда «Нашей Украины» продолжают ожидать в заключение переговоров руководителей государства.

Съезда БЮТ, который должен был начаться в 16.00 и был перенесен на 21.00, до сих пор не начался. Начало съезда задерживается в связи с отсутствием Юлии ТИМОШЕНКО, участвующей в консультациях у Президента Украины.