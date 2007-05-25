”Власти Белой Церкви используют референдум для борьбы с инвестпроектом...”

14-00 – В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Власти Белой Церкви используют референдум для борьбы с инвестиционным проектом, который имеет общегосударственное значение для Украины". Участники: Вадим Литвин - председатель фракции "Нашей Украины" Киевского областного совета, Константин Бугайчук - председатель координационного совета объединений политических партий и общественных организаций г. Белая Церковь, Юрий Бут - председатель Киевского областного комитета избирателей Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 446-40-93. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.