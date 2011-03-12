Лидеры ЕС снизили процентные ставки кредита для Греции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято во время неформального саммита лидеров государств еврозоны, который состоялся в Брюсселе 11 марта и завершился ночью.

“Мы решили увеличить срок возврата кредита Греции и снизиить процентную ставку до 1%”, - сообщил на итоговой пресс-конференции Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.

До этого кредитная ставка составляла 2% годовых. Срок погашения кредита для Греции увеличен с 3,5 до 7,5 лет.

В обмен Греция согласилась провести приватизацию государственных объектов на сумму в 50 млрд. евро до 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в начале 2010 года страны-члены евро зоны вместе с МВФ договорились о предоставлении Греции кредита в 110 млрд. евро в течение трех лет для преодоления проблем дефицита бюджета и внешних долговых обязательств.