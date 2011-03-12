В Киеве - очередное мошенничество а-ля Элита-центр

В Киеве разоблачены служащие кредитного союза, которые растратили 8,5 млн. грн. средств вкладчиков.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В частности, служащие этого союза на протяжении 2002-2007 годов, под видом инвестирования строительства жилого дома в Киеве, заключили инвестиционные договоры с физическими лицами и получили от них 8,5 млн. грн., которые использовали не по назначению.

Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.