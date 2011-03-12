В Киеве - очередное мошенничество а-ля Элита-центр
11:45, 12 марта 2011Общество
2480
На 8,5 млн. грн
В Киеве разоблачены служащие кредитного союза, которые растратили 8,5 млн. грн. средств вкладчиков.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
В частности, служащие этого союза на протяжении 2002-2007 годов, под видом инвестирования строительства жилого дома в Киеве, заключили инвестиционные договоры с физическими лицами и получили от них 8,5 млн. грн., которые использовали не по назначению.
Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter