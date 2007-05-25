”Беркут” под Генпрокуратурой будет париться в бронежилетах

Бойцы «Беркута», охраняющие центральный вход в Генеральную прокуратуру, получили бронежилеты.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло, приблизительно, в 16.00.

На пороге входа в Генпрокуратуру сейчас находится около 20 бойцов спецподразделения МВД «Беркут».

На вопрос журналистов народный депутат Евгений ФИЛИНДАШ (СПУ) объяснил это тем, что есть информация о попытке захвата Генпрокуратуры. Впрочем, он не смог уточнить, откуда у него эта информация.