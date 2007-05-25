”Беркут” под Генпрокуратурой будет париться в бронежилетах
16:34, 25 мая 2007Общество
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Об этом знают у социалистов
Бойцы «Беркута», охраняющие центральный вход в Генеральную прокуратуру, получили бронежилеты.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло, приблизительно, в 16.00.
На пороге входа в Генпрокуратуру сейчас находится около 20 бойцов спецподразделения МВД «Беркут».
На вопрос журналистов народный депутат Евгений ФИЛИНДАШ (СПУ) объяснил это тем, что есть информация о попытке захвата Генпрокуратуры. Впрочем, он не смог уточнить, откуда у него эта информация.
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