Прокуратура выяснила, из-за кого два города на Луганщине сидели без хлеба

В Луганской области за безосновательную остановку структурного подразделения Свердловского хлебокомбината сегодня задержан председатель правления ОАО «Каравай» Василий РУДОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Прокурор области Николай БЕСКИШКИЙ, рассмотрев материалы проверки по основному производителю хлебопекарной продукции области ОАО «Каравай», постановил возбудить уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами данного предприятия, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В постановлении прокуратуры отмечено, что, начиная с января 2011 года, руководители ОАО «Каравай», пытаясь получить беспроцентные кредиты за счет областного бюджета, уменьшение ставок по ранее полученным кредитам в коммерческих банках, добиваясь повышения стоимости произведенной продукции, неоднократно обращались в облгосадминистрацию с соответствующими требованиями, угрожая остановить производство массовых сортов хлеба.

«С этой целью, 5 и 6 марта 2011 руководители ОАО «Каравай», злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений и в иных личных интересах, остановили работу производственных мощностей. О своих намерениях они заранее не сообщили ни мэра города, ни председателя облгосадминистрации. В результате в розничную торговлю городов Свердловска и Ровенек хлеба не поступило. Отметим, что это произошло в то время, когда область имеет достаточное количество зерна и муки», - сообщают в прокуратуре.

Указанные действия повлекли общественный резонанс и нанесли существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам граждан, в виде нарушения их конституционного права, предусмотренного ст. 48 Конституции Украины, согласно которой каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, отметили в прокуратуре.

Поводом для возбуждения уголовного дела является непосредственное обнаружение прокурором признаков преступления. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что 5-6 марта из-за необоснованной остановки Свердловского хлебокомбината в 2-х городах области - Ровеньках и Свердловске - жители не могли купить хлеб. Прокуратура возбудила уголовное дело. Производство хлеба удалось восстановить только 8 марта. Руководители предприятия «Каравай» объяснили остановку Свердловского хлебокомбината нехваткой муки.

Этот хлебокомбинат ежесуточно выпекает более 100 тонн «социального» хлеба.