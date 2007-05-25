Верховная Рада назначила себя Конституционным судом

Верховная Рада Украины во 16.00 рассмотрит на пленарном заседании вопрос относительно конституционности указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о подчинении ему внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проведение вечернего пленарного заседания для рассмотрения соответствующего вопроса проголосовали 245 народных депутатов из 258, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель ВР Александр МОРОЗ зачитал соответствующий указ Президента и распоряжение относительно переподчинении внутренних войск.

При этом, по словам председателя ВР, те статьи Конституции, которые упоминаются в соответствующих документах, «никакого отношения к таким функциям не имеют». «Это элементарно, без всяких объяснений», - сказал он.

А.МОРОЗ также отметил, что переходные положения законов, на которые ссылается Президент в документах, сводятся к следующему: «Законы и нормативные акты, принятые до вступления в силу Конституции, то есть до 1996 года, являются действующими в части, не противоречащей Конституции Украины». «Какое это имеет отношение к указу, я тоже сказать не могу, и это загадка для юристов», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом вывел внутренние войска из подчинения Министерства внутренних дел и подчинил их главе государства.

Документ подписан “с целью обеспечения предотвращения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальным интересам, недопущения использования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины (далее – внутренние войска) в интересах определенных политических сил, что создает угрозу национальной безопасности Украины, приведение системы руководства внутренними войсками как воинским формированием в соответствие с Конституцией Украины, во исполнение части второй статьи 102, пунктов 1 и 17 части первой, части третьей статьи 106, пункта 1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины”.