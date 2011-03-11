Британские метеорологи рассказали, что ждет Украину в XXI веке

В этом столетии средняя температура в Украине вырастет на 5-8 градусов, что приведет к засухам, перераспределению сельскохозяйственных угодий с юга страны на север и позволит Украине составить конкуренцию средиземноморским курортам. К такому выводу пришли эксперты национальной метеорологической службы Великобритании, выводы которых вчера были представлены в Киеве. Международное исследование не получило однозначной оценки среди отечественных экологов.

Как сообщает "Коммерсант-Украина",вчера в Киеве был представлен доклад "Последствия изменения климата. Украина", подготовленный национальной метеорологической службой Великобритании в рамках сотрудничества под эгидой ООН. Документ содержит прогнозы климатических изменений и их влияния на различные отрасли хозяйства Украины до конца ХХI столетия, основанные на анализе текущей экологической ситуации в стране. Британские эксперты отмечают, что их исследование является одним из немногих, оценивающих ситуацию с климатом именно в Украине, поскольку ранее изучалась ситуация в целом по Европе.

Согласно результатам проведенного исследования, в этом столетии в Украине средняя температура воздуха повысится на 5-8 градусов, что приведет к сокращению морозного и снежного периода в среднем на 50 дней. Климатические изменения приведут к осадкам в виде ливневых дождей в холодное время года и увеличению засух летом.

В глобальном потеплении британские метеорологи видят угрозу жизнедеятельности людей и прогнозируют рост заболеваний сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей, а также смертей пожилых людей от тепловых ударов. Предполагается, что потепление окажет серьезное влияние на производство электроэнергии: "С повышением температуры уменьшится спрос на отопление в зимний период, но будут расти потребности в охлаждении летом. Учитывая, что энергетическая инфраструктура Украина очень уязвима – более 95% электростанций исчерпали свой эксплуатационный ресурс,– возникнет необходимость в тщательном управлении объектами по производству и поставке электроэнергии".

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко считает, что прогнозы экспертов на 100 лет не имеют смысла. "От подобных исследований и отчетов нет никакого толку,– заявил Ъ господин Борейко.– Ученые всего мира не имеют единого мнения относительно глобального потепления. Нашему правительству следует решать тактические задачи: вырубка лесов, загрязнение воздуха и улучшение качества воды".

О том, что ситуация с лесами и водными ресурсами может стать угрожающей, говорится и в докладе. Британские метеорологи прогнозируют изменение урожайности и перераспределение сельскохозяйственных угодий с южных и восточных территорий на север страны, а также увеличение потребности в орошении земель. Они также допускают сокращение площади лесов в Украине и увеличение числа лесных пожаров. Едва ли не единственной сферой жизни, на которой глобальное потепление может сказаться положительно, оказался туризм. "По мере того как другие территории, например средиземноморское побережье, станут менее привлекательными для туристов из-за риска наводнений в связи с изменениями климата, турпоток в Украину будет расти",– отмечают эксперты.