Ректор КПИ: сокращение госзаказа ударит по украинской экономике

Сокращение госзаказа ударит по украинской экономике. Об этом в интервью УНИАН заявил ректор Национального университета “Киевский политехнический институт” Михаил Згуровский, комментируя инициативу Министерства образования уменьшить в этом году государственный заказ в вузах.

“Пока мы получили от министерства план сокращения на 42%, – заявил Г.Згуровский. – Определить сверху, какое сокращение должно быть в тех или иных учебных заведениях, которые отвечают за подготовку человеческого капитала для определенных сфер общества, невозможно”.

В то же время, по словам ректора, спрос на выпускников КПИ достаточно большой.

“Мы имеем заказов на наших выпускников на разные факультеты от 130% до 250%. То есть мы не удовлетворяем инженерами общество в том количестве, которое готовим. И готовим для тех отраслей промышленности, которые обеспечивают ВВП Украины: металлургическая отрасль, химическая, информационные технологии и тому подобное”.

Также ректор КПИ отметил, что по числу студентов определять статус вуза невозможно и не нужно

“Я могу привести пример самых престижных технических учебных заведений мира: Эколь Политехник во Франции имеет 2,5 тысяч студентов, Масачусетский технологический институт и Калифорнийский технологический институт имеют до 10 тысяч студентов. Это школы с мировым именем”, – отметил Г. Згуровский.

По мнению ректора, в основу определения статуса вуза должны в первую очередь лечь качественные критерии, среди которых: наличие признанных научно-педагогических школ, которые готовят новую генерацию специалистов и которые воспринимаются мировым просветительским и научным сообществом; уровень научных исследований университета; международное признание; достижения студентов в спорте, культуре, в Международных олимпиадах, и достижения выпускников.

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