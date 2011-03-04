ФК «Шахтер» вводит санкции против перекупщиков билетов

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) вводит штрафные санкции для лиц, перепродающих билеты на матчи.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре стадиона «Донбасс Арена» со ссылкой на генерального директора стадиона Александра АТАМАНЕНКО.

По его словам, на «Донбасс Арене» вступила в силу новая редакция правил, регламентирующих поведение посетителей стадиона, парковок и прилегающей парковой зоны. Теперь в случае, если при задержании лица, перепродающего билеты, будут изъяты билеты на матч, приобретенные с помощью предоставленных преимуществ предварительной продажи обладателям карт Fan ID или сезонных абонементов, то администрация «Донбасс Арены» имеет право аннулировать такие карты Fan ID и сезонные абонементы без компенсации стоимости билетов и карт.

При этом администрация «Донбасс Арены» также имеет право запретить владельцу и лицам, участвовавшим в перепродаже, оформлять новые карты Fan ID, абонементы и посещать стадион.

«Более того, администрация «Донбасс Арены» имеет право аннулировать билеты, предложенные к перепродаже третьими лицами через неофициальные каналы и интернет-ресурсы, без компенсации их стоимости», - сказал А.АТАМАНЕНКО.

Он также подчеркнул, что помимо вопроса борьбы с перепродажей билетов, существенное место в новой редакции правил уделено теме искоренения расистских, националистических и ксенофобских проявлений во время футбольных матчей.

За ношение и выставление напоказ знаков, атрибутики и иной символики фашистского и расистского характера, баннеров провокационного содержания, ведение пропаганды и агитации, побуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть, проведение любых политических акций администрация стадиона оставляет за собой право применить санкции. «К ним относится запрет на посещение стадиона, удаление с территории стадиона без компенсации стоимости билета или абонемента и временное приостановление действия сезонного абонемента, пропуска на парковку или аккредитации/приглашения на матч», - отметил гендиректор «Донбасс Арены».

А.АТАМАНЕНКО подчеркнул, что цель новых правил - предоставить возможность реализовать право приоритетной покупки билетов тем болельщикам, которые всегда приходят на стадион поддержать команду, а не тем, кто использует эту возможность для достижения собственной финансовой выгоды.