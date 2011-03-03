Папа Римский снял обвинения с евреев в распятии Христа

Папа Римский Бенедикт XVI в книге «Иисус из Назарета» снял с евреев вину за гибель Христа.

Понтифик обнародовал выдержки из своей новой книги «Иисус из Назарета», в которой снимает с евреев вину за гибель мессии.

Для доказательства их невиновности, понтифик использует метод теологического анализа библейских текстов и разъясняет несостоятельность прежних интерпретаций, результатом которых стали антисемитизм и постоянные преследования народа Книги.

В этой книге понтифика — рассказывается о ранних годах жизни Иисуса Христа и о его учении. Во второй части будет описана вторая половина жизни мессии, его смерть и воскрешение.

Напомним, в июле 2010 года сообщалось, что Папа Римский Бенедикт XVI стал автором детской книги Друзья Иисуса (Gli amici di Gesu), которая рассказывает детям о 12 апостолах и святом Павле.

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