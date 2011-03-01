"Антонов" получил разрешение на половину акций в СП з россиянами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации удовлетворила ходатайство Государственного авиастроительного концерна «Антонов» о приобретении 50% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты».

Об этом УНИАН сообщили в ФАС России.

«Сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». Оно будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

В совместном предприятии на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (ООО «УК «ОАК–ГС») ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала.

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 февраля т.г. председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что Совместное предприятие в составе украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России (ОАК) может начать работу уже в марте текущего года.