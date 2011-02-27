Губернатор: к 80-летию каждое село, каждый город уберем

Киевская областная государственная администрация со следующей недели начнет подготовку к 80-летию образованию региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил губернатор Киевщины Анатолий ПРИСЯЖНЮК в интервью журналистам в городе Иванков Киевской области, где сегодня проходит празднование Масляной.

«Сегодня, кстати, исполняется 79 лет, как была создана Киевская область. И уже с завтрашнего дня мы будем готовиться к 80-й годовщине», - сказал он, отметив, что «это будут мощные мероприятия, очень серьезные». «Мы должны очень много сделать, чтобы достойно встретить 80 лет Киевской области», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Также он заверил, что к 80-летию «каждое село, каждый город мы уберем, наведем порядок”. “Что касается в социальном плане – создадим новые рабочие места, чтобы люди действительно почувствовали, что есть власть и она работает для людей», - сказал губернатор.