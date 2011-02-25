Итоги I Всеукраинского журналистского конкурса «Парк Киевская Русь» – 2010»

3 марта в 12.00 институте журналистики КНУ им. Т.Шевченко состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей I Всеукраинского журналистского конкурса «Парк Киевская Русь» – 2010».

Конкурс инициирован благотворительной организацией «Славянский фонд» и Фондом развития журналистики им. А.Москаленко.

Участниками конкурса стали журналисты ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных и электронных СМИ. В состав жюри вошли известные личности медиа-пространства Украины: Игорь ЛУБЧЕНКО (НСЖУ), Андрей КУЛИКОВ (ICTV), Наталия СИМОНИНА (ТК «ТЕТ»), Александр ХАРЧЕНКО (УНИАН), Александр КЛИМЕНКО («Голос Украины») и другие. Победителей определяли в четырех номинациях: «Телевидение и радио» (лучшие програма\сюжет), «Печатные издания» (лучше статья, репортаж, интервью), «Информационные издания и Интернет-издания» (лучше статья, репортаж, интервью), «Фотожурналистика» (лучший фоторепортаж).

На мероприятие приглашаются все, кто небезразличен к культурному и историческому наследию Украины времен Киевской Руси.