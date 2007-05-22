Партия регионов указывает Юлии Тимошенко на возраст

Партия регионов отвергает обвинения в свой адрес относительно подкупа депутатов БЮТ и "Нашей Украины" для того, чтобы сделать невозможным проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте партии.

“Даже если бы речь шла о самой Ю.ТИМОШЕНКО, то и она уже вышла из того возраста, когда женщинам обещают звезды с неба. Что же касается других фантазий Юлии Владимировны на тему “планов коалиции”, то и они скорее напоминают гадания, чем заявления серьезного политика. Но политика не делается гадалками”, - говорится в заявлении.

“Ответственный политик должен думать о судьбе людей, а не переживать исключительно о собственных амбициях и устремлениях к высоким должностям. Вместо этого, хронический популизм Ю.ТИМОШЕНКО напоминает котлету, которую подогревают уже несколько раз. Юлия Владимировна, перечитывайте иногда то, что Вы говорите, и делайте для себя хоть какие-то выводы”, - добавляется в документе.

“Народ ожидает идей относительно того, как строить благосостояние для людей, а не очередной популистской истерики относительно того, когда Ю.ТИМОШЕНКО получит шанс сесть в премьерское кресло. Тем более, что такие шансы с каждым днем уменьшаются. Популистские заявления Ю.ТИМОШЕНКО с каждым не днем звучат все абсурднее - так, как будто слухи о страсти Юлии Владимировны к гаданию и колдунам действительно имеют под собой основания”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерениях окружения премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА сорвать проведение досрочных парламентских выборов.

По ее словам, «кланы, окружающие ЯНУКОВИЧА, не восприняли его заявление о возможности проведения досрочных выборов».

Учитывая это, заявляет Ю.ТИМОШЕНКО, они начали нарабатывать сценарий, целью которого является избежать проведения выборов. Сценарий, продолжила лидер БЮТ, состоит из нескольких шагов.

Сначала, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, была попытка окружения В.ЯНУКОВИЧА временно отстранить его от проведения переговоров, отправив на лечение в Барселону.

Вторым шагом она назвала создание рабочей группы, единственной целью которой является затянуть переговорный процесс и на как можно более длительный срок отодвинуть проведение выборов.

Еще одним шагом Ю.ТИМОШЕНКО назвала «бесконечные» переговоры Президента Виктора ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. По ее мнению, это делается с целью «успокоить» Президента, нейтрализовать все его возможные действия по подготовке будущих выборов.

Четвертый шаг, по словам В.ТИМОШЕНКО, - это попытка «реанимации» Конституционного Суда, который, по ее убеждению, является коррумпированным и недееспособным.

Она также заявила, что на сегодняшний день перед КС поставлена задача в закрытом, так называемом письменном режиме уже до конца недели принять решение о неконституционности второго указа Президента о роспуске парламента (указа от 26 апреля).

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что следующим шагом в этом сценарии является возобновление переговоров с депутатами-оппозиционерами относительно их фактического присоединения к парламентской коалиции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже сейчас провластные силы ведут переговоры с депутатами от БЮТ, «обещают им звезды с неба», чтобы они присоединились к коалиции.

Как сказала лидер БЮТ, последним шагом в этом сценарии является начало процесса отстранения Президента В.ЮЩЕНКО от власти.

Она также добавила, что окружение В.ЯНУКОВИЧА сейчас стремится оттянуть проведение выборов на как можно более длительный срок, чтобы потом появилась возможность вообще их не проводить. «Им нужно выиграть время», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.