Янукович: Низко кланяюсь нашим славным ветеранам

Президент Украины поздравил военнослужащих и ветеранов войны и военной службы с Днем защитника Отечества.

"Этот праздник – свидетельство глубокого уважения нашего народа своих защитников и освободителей.

Сегодня мы с честью приветствуем всех, кто в мирное время посвятил жизнь нелегкой военной службе, достойно продолжает почетное дело своих предшественников, обеспечивая военную мощь и обороноспособность Украинского государства и оберегая неприкосновенность его границ. Низко кланяюсь нашим славным ветеранам за высокий героизм и мужество, которые они сполна отдавали ради счастливого будущего грядущих поколений" - говорится в поздравлении Президента по случаю праздника.

Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, чистого мирного неба и всего самого лучшего.