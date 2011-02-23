Киевлянам обещают скидку на оплату ЖКУ на месяц раньше

Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявил, что муниципальная 10% скидка за квартирную плату и 6% скидка по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения будет введена на месяц раньше – не в апреле, а уже в марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАЗУРЧАК сообщил сегодня в интервью журналистам.

"Мы планировали: полностью за февраль (в марте - УНИАН) люди заплатили полный тариф и только в следующем месяце, кто заплатил до 20 числа, мог пользоваться этой льготой. Сейчас мы посмотрели, что киевляне в феврале за январь заплатили чрезвычайно хорошо и мы решили ввести эту уступку с 1 марта. И потому почти 90% киевлян воспользуются сейчас этой скидкой”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, не воспользуется скидкой 7% киевлян, которые имеют задолженность по квартирной плате более 10 тыс. грн. и они не составили договор о реструктуризации. Еще 3% киевлян, по его словам, не воспользуются скидкой, поскольку получают субсидии на оплату ЖКУ.

Как сообщал УНИАН, для киевлян с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата повысится в среднем в 1,3 раза.

С 1 января этого года повышены тарифы за тепло, которые должны выставлять “Киевэнерго”, Дарницкая ТЭЦ и другие энергоснабжающие компании для расчетов ЖЭКам и другим жилищным организациям. В то же время столичная власть решила, что для населения повышенные тарифы на тепло и горячую воду будут введены с 1 февраля этого года, то есть с отсрочкой на 1 месяц.

Вместе с тем, в связи с решениями НКРЭ о повышении тарифов на холодную воду в столице с 1 марта с.г. будут действовать другие тарифы на тепло и горячую воду, чем те, которые были в феврале. По информации начальника Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василия ЯСТРУБИНСКОГО, таким образом с марта для киевлян квартплата с учетом стоимости коммунальных услуг вырастет в среднем на 25-28%.

Так, тариф за отопление, начиная с 1 февраля, будет составлять 3,10 грн. за 1 кв. м, тогда как до этого он был 2,26 за 1 кв. м отапливаемой площади (повышение на 27%); тариф на холодную воду до февраля действовал на уровне 1,62 грн. за 1 кубометр, новый тариф с 1 марта - 1,80 грн. за 1 кубометр со “скидкой” (при оплате до 20 числа – УНИАН) - 10% рост, и 1,98 грн. за 1 кубометр без нее (18%); старый тариф за водоотвод – 1,25 грн. за 1 кубометр, новый – 1,38 грн. за 1 кубометр (9%) и 1,52 грн. за 1 кубометр (18%).

Относительно горячей воды руководитель управления озвучил тарифы, в соответствии с которыми с 1 марта услуга повысится на 26%, - с 11,75 грн. до 15,89 грн. за 1 кубометр, а со «скидкой» - на 21% - до 14,86 грн. за 1 кубометр.

Относительно новой стоимости услуг за содержание домов и придомовых территорий В.ЯСТРУБИНСКИЙ привел следующие цифры, которые говорят о среднем росте этих услуг по столице: «За квартплату – у нас средний тариф был 1,96 грн., а стал 2,88 грн., если платите до 20 числа. Это в среднем. Если после 20 числа - то 3,16 грн. Но это в среднем, потому что есть дома, где 1 грн., а есть, где 5 грн. тариф».