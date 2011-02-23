По цене киевской квартиры можно купить остров

Эксперты российского агентства недвижимости DOKI составили рейтинг самых доступных островов, стоимость которых не превышает 100 тысяч долларов. Первое место занял остров Gatun в Панаме, который можно приобрести за 30 тысяч долларов, передает Лента.ру.

Остров площадью 0,3 гектара расположен в крупнейшем пресноводном искусственном озере Гатун. В день в нем можно наловить от 50 до 100 окуней. Кроме того, на острове живут обезьяны, попугаи, туканы и тапиры. Всего за 40 минут можно добраться до крупнейшего в мире порта Панама-Сити.

На втором месте оказался остров McGibbon в Канаде, который предлагается примерно за 35,3 тысячи долларов. Остров площадью 2,53 гектара расположен на реке Сент-Джон возле города Фредериктон. Это отличное место для активного отдыха (каноэ и кайакинга) и охоты на уток. Единственный минус - из-за весеннего паводка на острове нельзя ничего строить.

Замыкает тройку лидеров остров Dolphin Bay в Панаме (40 тысяч долларов). Площадь острова составляет 0,08 гектара. Он соединен с островом Сан-Кристобаль полосой мангровых деревьев, за 15-20 минут на лодке можно добраться до архипелага Бокас-дель-Тор. На острове растут ананасы.

На четвертой и пятой позициях расположились острова в Новой Шотландии (Канада). За 65,6 тысячи долларов можно приобрести два участка общей площадью почти 15 гектаров на острове Big Tusket. Остров Gunning (2,81 гектара) предлагается за 70,2 тысячи долларов. Шестое место в рейтинге занял участок на острове Pigeon в Никарагуа. Стоимость недвижимости площадью 2,92 гектара составляет 69 тысяч долларов.

Седьмое место занял остров Barnard во Флориде. Покупка 2,1 гектара земли обойдется в 75 тысяч долларов. На восьмой позиции оказался бразильский остров Ilha Caetano, который предлагается за 79,5 тысячи долларов. Площадь недвижимости составляет 6,48 гектара. Девятое место занял остров El Peru в Никарагуа. Покупка острова площадью 0,6 гектара обойдется в 90 тысяч долларов.

Замыкает топ-10 еще один остров в Новой Шотландии. За остров Bumbo площадью 1,1 гектара придется заплатить 100 тысяч долларов.