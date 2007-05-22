Ющенко пешком поднимается на Тарасову гору
10:41, 22 мая 2007Общество
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Президент возложит цветы на могилу
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который находится с рабочей поездкой в Черкасской области, пешком поднимается на Тарасову гору.
Как передает корреспондент УНИАН, там В.ЮЩЕНКО возложит цветы на могилу Великого Кобзаря по случаю 146-й годовщины перезахоронения Тараса Шевченко.
Сегодня же в Каневском природном заповеднике Киевского национального университета им. Тараса Шевченко В.ЮЩЕНКО пообщается с представителями СМИ и примет участие в заседании Совета Украинского казачества.
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