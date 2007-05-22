Ющенко пешком поднимается на Тарасову гору

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который находится с рабочей поездкой в Черкасской области, пешком поднимается на Тарасову гору.

Как передает корреспондент УНИАН, там В.ЮЩЕНКО возложит цветы на могилу Великого Кобзаря по случаю 146-й годовщины перезахоронения Тараса Шевченко.

Сегодня же в Каневском природном заповеднике Киевского национального университета им. Тараса Шевченко В.ЮЩЕНКО пообщается с представителями СМИ и примет участие в заседании Совета Украинского казачества.