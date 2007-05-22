Верховная Рада живет своей жизнью

Касянюк принес присягу

Александр КАСЯНЮК на сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины принес присягу народного депутата Украины. Как передает корреспондент УНИАН, он прошел в парламент по списку Партии регионов. Как сообщал УНИАН, 18 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала А.КАСЯНЮКА народным депутатом Украины от Партии регионов вместо народного депутата Анатолия Антемюка. Народный депутат Украины А.Антемюк погиб ночью 9 мая в Киеве в результате дорожно-транспортной катастрофы.

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