В Крыму пересчитают культурное наследие и, вероятно, отнимут

Председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ поручил Фонду имущества Крыма совместно с Министерством культуры автономии и Республиканским комитетом по охране культурного наследия провести инвентаризацию всех объектов культурного наследия, в том числе и памятников, исторических и культурных объектов, которые уже отчуждены или находятся в частной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

По словам заместителя председетеля крымского правительства – министра экономического развития и торговли Екатерины ЮРЧЕНКО, в Крыму будут осуществляться проверки порядка использования объектов культурного наследия по их назначению. В частности, сохранность объектов, их внешний вид, состояние памятников после приватизации, а также цена их приватизации.

«Большая часть объектов культурного наследия приватизирована по заниженным ценам. Объекты, находящиеся в аренде, зачастую используются с нарушением правил использования памятников. В случае выявления нарушений или занижения экспертной оценки все материалы по таким объектам будут переданы в правоохранительные органы», – сообщила Е.ЮРЧЕНКО.

По ее словам, это делается для того, чтобы «никому не было повадно на территории автономии посягать на собственность, принадлежащую не только крымчанам, но и жителям Украины».

«Сохранение объектов культурного наследия предполагает, в том числе, и наведение порядка, а также выявление тех коррупционных схем и нарушений законодательства, предпринятых ранее», – сказала Е.ЮРЧЕНКО.