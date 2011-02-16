В Донецке снят вопрос о закрытии украинской школы

Сегодня в Донецке депутаты Петровского районного совета пока сняли с повестки сессии вопрос о закрытии украинской школы №111.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили родители учеников, которые сегодня участвовали в пикетировании райсовета, требовали не закрывать украинскую школу№111 и грозили самосожжением в случае решения вопроса не в их пользу.

По их словам, депутаты райсовета быстро отреагировали на их пикет и сняли с рассмотрения сессии вопрос о закрытии данного учебного заведения. Родителям объявили, что вопрос снят в связи с тем, что «он не до конца проработан», поэтому его «отправят на доработку в депутатские комиссии райсовета».

Профильная комиссия райсовета по вопросам образования рассмотрит возможность закрытия школы №111 уже в эту пятницу, 18 февраля, а затем этот вопрос будет обсуждаться и в других комиссиях райсовета. Только после обсуждения данный вопрос о закрытии учебного заведения будет вынесен на следующую сессию районного совета, объяснили родителям депутаты Петровского райсовета.

По словам родителей, дату проведение следующей сессии райсовета им пока не сообщили.

Как сообщал УНИАН, в Донецке родители детей, которые учатся в украинской школе №111, сегодня заявили о готовности самосожжения в случае закрытия этого учебного заведения.

Об этом гласила надпись на плакате, с которым родители пришли сегодня к зданию Петровского районного совета, где на сессии должен был обсуждаться вопрос о закрытии школы №111, в которой обучаются их дети.

Инициативная группа из родительского комитета в количестве 14 человек пришла к райсовету с плакатом: «Если нас не услышите, мы себя подожжем, но школу №111 закрыть не дадим».