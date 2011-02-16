Тигипко: в 2013 г. спокойно введем второй уровень пенсионной системы

Правительство Украины предлагает переложить несвойственные для бюджета Пенсионного фонда (ПФ) функции на государственный бюджет, в частности это касается доплат к пенсиям тем гражданам, у которых их размер ниже минимального.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня во время парламентских слушаний по вопросам реформирования пенсионной системы.

«За счет этого мы сбалансируем бюджет (ПФ – УНИАН) и сможем спокойно в 2013 году ввести второй уровень пенсионной системы», – пояснил он.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, работу над Трудовым кодексом, законопроектами по легализации заработных плат и пенсионной реформе необходимо проводить одновременно. «…пожелание – сначала делать Трудовой кодекс, после этого – легализацию и после этого – пенсионную реформу. Я считаю, что все надо делать одновременно. И мы сейчас отрабатываем Трудовой кодекс и внесем соответствующие изменения…», – отметил он.

С.ТИГИПКО считает необъективными разговорами о том, что пенсионная реформа будет проводиться за счет пенсионеров. Напомним, об этом ранее заявляли представители профсоюзов.

Вице-премьер отметил, что если бы пенсионная реформа, предложенная правительством, действовала с 1 января 2011 года, то экономический эффект от нее составил бы 3 млрд. грн., и этот эффект накапливается ежегодно. «Если в этом году мы будет иметь приблизительно 1,2% ВВП, то за 10 лет мы получим 1,8% ВВП. По нашим оценкам, это будет составлять 15% всего бюджета Пенсионного фонда», – сказал он.

Что касается третьего уровня пенсионной системы, то, по словам С.ТИГИПКО, кризис показал, что данная система не требует больших изменений. Он отметил, что в Украине действуют 102 частных пенсионных фонда, которые насчитывают 482 тыс. вкладчиков и на сегодня собрали 887 млн. грн.