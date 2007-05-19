В Познани начинаются Дни украинской культуры

С 20 по 25 мая в польском городе Познань будут проходить Дни украинской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, во время мероприятий будет презентована современная украинская культура как живое и интересное явление.

В рамках Дней украинской культуры будут проходить встречи с украинскими писателями Юрием АНДРУХОВИЧЕМ, Тарасом ПРОХАСЬКОМ, Сергеем ЖАДАНОМ, Софией АНДРУХОВИЧ, связанными прежде всего со «cтаниславовским феноменом».

Среди других мероприятий, которые будут предложены жителям Познани, концерт киевлянки Кати ЗАВОЛОКИ, занимающейся электронной музыкой; обзор малых кинематографических форм: профессиональных, студенческих, фильмов, которые демонстрировались во время фестиваля «Открытая ночь» в Киеве; встреча в рамках проекта «Искусство комикса Центрально-Восточной Европы», посвященная украинскому комиксу; концерт фольклорной музыки в исполнении капеллы ансамбля «Кичера».

В программе Дней состоится также дискуссия на тему: «Понять Украину» при участии писателя Ю.АНДРУХОВИЧА, адъюнкта Восточного Института УАМ в Познани, специалиста польско-украинских взаимоотношений и новейшей истории Украины Марка ФИГУРЫ и др.

Запланирована презентация «Туристические особенности Украины: Крым», фотовыставка с «помаранчевой революции», дискуссия вокруг вопросов о состоянии культуры и политики сегодняшней Украины и проблемы, связанные с украинской тождественностью и польско-украинским соседством в европейском контексте.