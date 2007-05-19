В Одессе в ДТП погиб гражданин Молдовы
16:46, 19 мая 2007Общество
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Водитель BMW не справился с управлением
В Одессе в дорожно-транспортном происшествии погиб гражданин Молдовы 1983 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла сегодня в 00.15. Водитель автомобиля "BMW" не справился с управлением и выехал обочину, где столкнулся с деревом.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.
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