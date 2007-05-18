Впервые за 7 лет Черноморское пароходство приглашает на работу моряков

Государственная судоходная компания «Черноморское морское пароходство» впервые за последние 7 лет объявила набор плавсоставов для работы на двух судах. Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН президент компании Евгений КОЖЕВИН.

По его словам, «отдел кадров ГСК ЧМП комплектует команды на сухогруз «Парутино», возвращенный в собственность пароходства в 2006 году, а также на теплоход «Санар» (бывшее судно «Рассвет»), который будет переоборудован в земснаряд». Пароходство доказало свое право собственности на второе судно, восстановив документы. Сейчас теплоходы находятся в ремонте, добавил Е.КОЖЕВИН, а заказы для них у нас уже имеются.

Также Е.КОЖЕВИН сообщил, что решением суда претензии греческой компании «Весталка» к ЧМП по поводу 6-милионнной задолженности признаны несостоятельными. По его словам, прибыль ГСК ЧМП за первый квартал 2007 года составила 120 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ЧМП фактически не занималась шипингом с 2000 года.

Официальной датой образования Черноморского морского пароходства считается 16 мая 1833 года. 13 августа 1993 года Указом Президента Украины «О создании акционерного судоходного концерна «Бласко» ЧМП реорганизовали в концерн «Бласко». На балансе предприятия было 350 судов. Дело о банкротстве пароходства было возбуждено 25 декабря 1998 года по заявлению ЗАО «Южмормонтаж». 2 июля 1999 года производство по иску было приостановлено. Основанием послужило письмо Высшего арбитражного суда. В нем говорилось, что правительство рассматривает вопрос о решении финансово-экономических проблем судоходной компании, которая имеет стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Е.КОЖЕВИН был назначен на должность президента ЧМП приказом Министра транспорта и связи 18 ноября 2004 года.