В Харькове сотрудник НИИ угрожал взорвать магазин

Работники милиции и Службы безопасности Украины задержали сотрудника одного из научно-исследовательских институтов Харькова, который угрожал взорвать магазин боевой гранатой.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВД в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, боевая осколочная граната РГД-5 была изъята дома у сотрудника НИИ после того, как работники магазина обратились в правоохранительные органы в ответ на угрозы беспокойного покупателя.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, следователями Киевского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Милиция выясняет, откуда работник НИИ мог взять гранату и не имеет ли он другого оружия.

Кроме того, сообщила Л.ВОЛКОВА, в Изюмском районе у 34-летнего безработного изъяли дома оружие времен Второй мировой войны: три минометные мины, две гранаты Ф-1, 470 различных патронов. Еще один арсенал оружия, в частности, 8 артснарядов, 7 минометных мин, граната Ф-1, был выявлен в поселке Краснопавловка Лозовского района на давно покинутом посту милиции на канале «Днепр-Донбасс».