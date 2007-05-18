Ульянченко собирается строить Диснейленд

Киевская облгосадминистрация разрабатывает проект строительства под Киевом города развлечений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в рамках инвестиционного форума «Стратегия Киевщины: Партнерство. Инвестиции. Развитие».

По ее словам, для этого планируется выделить 150-200 га земли.

Пока, сообщила губернатор, конкретное место для строительства такого центра не выбрано, изучаются участки в Обуховском, Броварском и Бородянском районах.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что данный центр развлечений будет оснащен всем необходимым и для взрослых, и для детей, включая что-то похожее на Диснейленд, аттракционы, отели и пр.