Украинский агрохолдинг вошел в 20-ку крупнейших эмитентов Варшавской биржи

Украинский агрохолдинг Кернел Холдинг С. А. (Kernel Holding S.A.) вошел в двадцатку крупнейших эмитентов Варшавской биржи.

Как сообщили УНИАН в Kernel Holding S.A., Варшавская фондовая биржа приняла решение включить компанию в польский фондовый индекс WIG 20. Этот индекс представляет 20 компаний с крупнейшей рыночной капитализацией и наиболее ликвидными акциями, котирующимися на Варшавской фондовой бирже.

Председатель совета директоров Кернел Холдинг С. А. Андрей ВЕРЕВСКИЙ заявил: "Включение Кернел в индекс WIG 20 является для нас очень важным этапом, демонстрирующим значительный рост компании за последние 3 года. Сегодня мы получили привилегию быть первой украинской компанией, вошедшей в престижный фондовый индекс WIG 20. Данное событие привлечет внимание мирового инвестиционного сообщества к Кернел и Украине, даст новые возможности заявить о качестве нашей компании и инвестиционных возможностях украинского агропромышленного сектора".

Компания Kernel Holding S.A. официально будет включена в рейтинг WIG 20 после торгов в пятницу, 18 марта 2011 г. Индекс компании в рейтинге WIG 20 - 2,08%.

На момент IPO на Варшавской фондовой бирже в ноябре 2007 рыночная капитализация Кернел составляла 600 млн. долларов США, на сегодняшний день - 2 млрд. долларов.

Кернел - крупнейшая в Украине агропромышленная компания. Лидер рынка по производству и экспорту подсолнечного масла, ведущий экспортер зерновых культур, один из крупнейших операторов по перевалке зерна и масла в порту, владеет крупнейшей сетью зерновых элеваторов.