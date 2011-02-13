Повышение тарифов на ЖКУ в этом году будет самым масштабным за пять лет?

Повышение жилищно-коммунальных тарифов в этом году будет самым масштабным за пять лет.

Об этом говорится в статье «Ценовые хиты 2011-го - гречка и новые тарифы ЖКХ» в газете "Зеркало недели" от 12 февраля 2011 г.

По данным экспертов, рост тарифов коснется практически всех видов коммунальных услуг - и тех, которые регулируются центральными органами (электричество, газ), и тех, которые находятся в ведении местных (вода, водоотвод и др).

Конкретные показатели увеличения имеют в какой-то степени еще неокончательный характер. Хотя, по данным Минэкономразвития, прогнозные макропоказатели на 2011 год верстались, исходя из предположения, что плата за собственное жилье (квартплата) возрастет на 17%, водоснабжение - на 18%, канализацию – на 19%, электроэнергию – на 40%, природный газ – на 50%, горячую воду и отопление - на 24%.

"Здесь нужно еще учесть, что тарифы, которые устанавливаются региональными органами власти, будут неодинаковыми. Поэтому подытоживать результаты ожидаемых изменений достаточно сложно. Но можно выделить несколько наиболее значимых аспектов", - отмечают эксперты.

В частности, повышение жилищно-коммунальных тарифов в этом году будет самым масштабным за пять лет. До этого самое высокое их повышение было в 2006 году - на 66,5%. А фактически еще больше, потому что в эту группу потребительских расходов включаются и не связанные с изменением тарифов затраты населения на содержание и ремонт жилья (покупку обоев, керамической плитки, установление пластиковых окон, бронедверей).

По данным исследований расходов и ресурсов домохозяйств, в последние годы денежные расходы на жилищно-коммунальные услуги составляли в среднем менее 10,0%, поэтому, вроде бы, особо надеяться на получение субсидий большинству семей не приходится. Так, в структуре денежных расходов 2009 года (данных за 2010 г. еще нет) на месяц на домохозяйство (семью) приходилось 193,3 грн. на оплату жилищно-коммунальных услуг (2008 г. — 156,5 грн.), в частности в городах - 232,7 грн., в селах - всего 16,9 грн. В 2009 году наибольшая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семьях из одного человека - 9,5%, из двух человек - 8,5%, отмечается в статье.