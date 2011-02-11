Бывшего заммэра Алупки подозревают в незаконном выделении земли

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения земли в Алупке, которым государству был нанесен ущерб на сумму более 1 млн грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, в противоправных действиях подозревают бывшего первого заместителя мэра Алупки. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий при передаче в частную собственность около 0,2 гектаров земли на южном берегу Крыма.

При этом в пресс-службе прокуратуры не указали ни фамилию подозреваемого, ни дату выделения участков в курортном городе.

В настоящее время подозреваемый уже не работает вице-мэром.

По данным надзорного ведомства, земля в Алупке была передана гражданам без рассмотрения вопроса на сессии Алупкинского городского совета.

Если вина экс-заместителя городского председателя Алупки будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.