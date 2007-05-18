Вулфовица уйдут в отставку

Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц уйдет в отставку 30 июня в результате скандала, связанного с продвижением по службе и увеличением зарплаты его подруги Шахи Ризы, уроженки Ливии, передает Би-би-си

Сразу после отставки Вулфовица руководство ВБ начнет поиски его преемника. Пол Вулфовиц стал президентом банка в 2005 году; до этого он был заместителем министра обороны США.

Как говорится в заявлении ВБ, Вулфовиц настаивал на том, что его действия не нарушили этических норм этого учреждения. Однако руководство банка пришло к выводу, что им был допущен целый ряд ошибок в деле Шахи Ризы.

В заявлении также выражается сожаление по поводу того, что успехи Вулфовица на посту президента ВБ были омрачены этим скандалом.

В течение последних нескольких недель Вулфовиц испытывал на себе давление со стороны европейских политиков, призывавших его подать в отставку, чтобы не подрывать доверие к банку, в задачи которого входит борьба с коррупцией.

Соединенные Штаты выступали за то, чтобы Вулфовиц остался на своем посту, однако их влияния оказалось недостаточно. В четверг президент Буш выразил сожаление в связи со скандалом.

К моменту прихода Пола Вулфовица во Всемирный банк Шаха Риза работала там уже восемь лет; с целью избежать конфликта интересов она была переведена в государственный департамент США.

При этом, однако, ей была резко повышена зарплата, которую ей продолжал выплачивать Всемирный банк. Годовой доход Ризы равнялся 193 тысячам долларов (не облагаемых налогами), при том что зарплата государственного секретаря США Кондолизы Райс (до уплаты налогов) составляет 186 тысяч.