Крым ”презентовался” на Белорусском промышленном форуме

Крым презентовал свой экономический потенциал на Национальной выставке Украины, которая 15-18 мая проходит в Минске в рамках X Белорусского промышленного форума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, глава правительства Крыма Виктор ПЛАКИДА и министр экономики АРК Светлана ВЕРБА в составе украинской делегации во главе с министром экономики Украины Анатолием КИНАХОМ приняли участие в работе выставки. На ней представлены свыше 100 украинских производителей всех отраслей промышленности, в частности, состоялась презентация экономического потенциала Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Автономной Республики Крым.

В рамках крымской экспозиции свою продукцию представили ведущие предприятия автономии, в том числе ЗАО «Крымский титан», ОАО «Сэлма», ОАО «Завод Фиолент», ОАО «Пневматика», ООО «Южная мануфактура Пролив», ГП «Таврида», НПАО «Массандра», ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», ГП «Завод шампанских вин «Новый свет», ОАО «Солнечная долина» и др.

Кроме того, В.ПЛАКИДА провел переговоры с министром экономики Республики Беларусь Николаем ЗАЙЧЕНКО, министром торговли Беларуси Александром ИВАНКОВЫМ, на которых намечены меры по расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах в рамках межрегионального соглашения между Крымом и Минском. Также рассматривается возможность открытия Торгового дома Автономной Республики Крым в белорусской столице. Во время встреч в Минске В.ПЛАКИДА также принимал участие в обсуждении вопросов сотрудничества Украины и Республики Беларусь в топливно-энергетической сфере и энергосбережении.