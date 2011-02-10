Студенты создали в Киеве нарколабораторию

Сотрудники СБУ совместно с милицией раскрыли и прекратили незаконную деятельность злоумышленников, которые организовали производство и реализацию в г. Киеве и Киевской области психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе оперативных действий изъят товар на сумму более полмиллиона гривен - 1 кг амфетамина, 2 кг аналогов психотропных веществ, а также более 190 литров прекурсоров и лабораторное оборудование для изготовления психотропов.

9 февраля с.г. в результате спецоперации в Святошинском районе столицы задержаны два гражданина Украины - жителя Киевской области при попытке сбыта очередной партии психотропных веществ.

Установлено, что в конце 2010 года двое 25-летних студентов (один из которых получает образование в сфере неорганической химии) создали подпольную лабораторию в арендованной квартире на жилом массиве Борщаговка. Необходимое оборудование, реактивы и компоненты для изготовления психотропных веществ молодые люди покупали через сеть Интернет и в коммерческих структурах.

Готовую продукцию они сбывали с помощью объявлений в сети Интернет, а также в ночных клубах, дискотеках и других развлекательных заведениях.

В настоящее время следователями Святошинского РУ ГУ МВД Украины проводятся мероприятия по привлечению злоумышленников к уголовной ответственности.