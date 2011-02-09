По всему Крыму проверят максимальную наценку

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ рекомендовал инспекции по ценам, налоговой и территориальному отделению Антимонопольного комитета Украины до конца февраля проверить все крымские предприятия оптовой торговли и применить финансовые санкции к субъектам, нарушающим введенные правительством региона ограничения максимальной наценки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совмина Крыма.

Проверкам будут подвергнуты также крупнейшие производители продуктов (в том числе, предприятия «Крыммолоко», «Крымхлеб», Симферопольский комбинат хлебопродуктов) и предприятия розничной торговли: супермаркеты и торговые центры.

Кроме того, проверки затронут предприятия по переработке нефтепродуктов и сети автозаправочных станций.

В.ДЖАРТЫ также рекомендовал местным органам власти продлить на 2011 год действие меморандумов с производителями социально значимых продуктов о стабильных поставках продовольствия, в том числе, некоторых сортов хлеба.

Кроме того, крымский премьер поручил Министерству аграрной политики Крыма заключить с Аграрным фондом Украины меморандум о поставках производителям хлеба в автономии муки по льготным ценам.

Кроме того, В.ДЖАРТЫ рекомендовал мэрам городов и главам районных администраций организовать в населенных пунктах автономии постоянно действующие ярмарки, на которых производители продтоваров смогут продавать свою продукцию непосредственно потребителям, минуя цепь посредников.

В последнюю декаду января в Крыму отмечался рост цен на 14 из 19 социально значимых продуктов - в том числе, на молочные продукты, крупы и сахар. Ранее, в декабре 2010 года, на полуострове подорожало горючее.