Эстония проконсультирует Украину по социальным реформам

Правительство Эстонии предоставит правительству Украины консультации по поводу реформы социального сектора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО, договоренность об этом была достигнута во время его встреч с премьер-министром Эстонии Андрусом АНСИПОМ и государственным секретарем Хейкки ЛООТОМ.

Консультации будут предоставляться в рамках созданного в Таллинне Центра Восточного партнерства.

Во время встреч стороны обсудили актуальные аспекты реформирования налогового и пенсионного законодательства, а также системы социальной защиты населения.

Также речь шла об основных направлениях развития социально-политической и экономической ситуации в Украине и Эстонии.

Особое внимание на переговорах уделялось опыту Эстонии в области евроинтеграции, в частности, реформированию органов государственного управления, приближению законодательства к требованиям и стандартам Евросоюза.

С.ТИГИПКО и А.АНСИП отметили высокие темпы развития отношений между Украиной и Эстонией в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.