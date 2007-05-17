Гриценко обещает побриться после выплаты повышенной зарплаты

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО обещает сдержать слово, и после выплаты военнослужащим повышенного денежного обеспечения до 23 мая побриться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на Житомирском полигоне.

«Я дал поручение Департаменту финансов проконтролировать выплаты во всех подчиненных воинских частях – это будет сделано до 23 мая, после этого я, как обещал, возьму бритву и побреюсь. Я думаю, это стоит того», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что на протяжении 10-20 мая военнослужащие всех категорий получат повышенное денежное обеспечение, при этом акцент делался на контрактниках, прапорщиках и младших офицерах, которые получат на 50%, 60% и больше процентов, в зависимости от категорий.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение об увеличении с 1 апреля денежного обеспечения для военнослужащих.

Согласно постановлению, предусмотрены следующие параметры денежного обеспечения: контрактник – 1000 грн., прапорщик – 1200 грн., старший прапорщик – 1360 грн., лейтенант – 1580 грн., старший лейтенант 1680 грн., капитан – 1800 грн., майор – 1900 грн., подполковник – 2000 грн., полковник – 2200 грн., генерал-майор – 4600 грн., генерал-лейтенант – 5000 грн.