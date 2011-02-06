За организацию канала через границу суд дал три года

Апелляционный суд Хмельницкой области оставил без изменений приговор Хмельницкого районного суда по уголовному делу относительно трех граждан Украины, причастных к незаконной переправке нелегальных мигрантов через государственную границу.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Главного управления СБУ в области, один обвиняемый признан виновным в совершении преступления, два других – в подготовке к незаконной переправке лиц через государственную границу и назначено наказание в виде до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с испытательным сроком.

В августе 2009 года сотрудники Службы безопасности Хмельницкой области разоблачили группу лиц из числа жителей Киева и Львовской области, которые незаконно пытались переправить семерых граждан Республики Шри-Ланка через украинско-польскую границу.

Организаторы канала обеспечили иностранцев временными хранилищами, транспортными средствами, а также предоставили им информацию о месте, времени и способе незаконного пересечения государственной границы Украины, отмечается в сообщении.