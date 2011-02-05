Самая сильная за полгода магнитная буря произошла на Земле

Сильные возмущения в магнитном поле Земли были зафиксированы в ночь на субботу, сообщают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева (ФИАН).

Индекс геомагнитной активности Kp достиг значения 6, что соответствует двум баллам по принятой пятибалльной шкале классификации магнитных бурь. "Хотя произошедшая буря и не является рекордной (выше нее располагается еще три класса более мощных событий), событий такой амплитуды не наблюдалось полгода - с 4 августа 2010 года. Последняя же буря, превосходящая сегодняшнюю по силе, была зарегистрирована 10 месяцев назад, 5 апреля 2010 года, когда индекс геомагнитной активности достиг в максимуме бури уровня Kp=7", - говорится в сообщении на сайте лаборатории. "Причиной бури стал корональный выброс массы - выброс высокотемпературной плазмы из короны Солнца в направлении на Землю, произошедший примерно три дня назад", - пояснил сотрудник лаборатории Сергей Богачев. Это вторая магнитная буря 2011 года. Первая, относящаяся к минимальному уровню, 1 из 5, произошла в ночь на 7 января 2011 года в разгар новогодних праздников.

В 2010 году за 365 дней произошло 16 магнитных бурь, а за год до этого, в 2009 году, совпавшем с минимумом солнечной активности - всего 4.

Индекс Kp, характеризующий геомагнитную активность, был введен в 1938 году немецким геофизиком Джулиусом Бартелсом (Julius Bartels). В шкале Kp есть 10 уровней, значения от 0 до 3 соответствуют спокойной магнитосфере, уровень 4 - возмущенной, а уровни с 5 по 9 - магнитным бурям пяти классов. Планетарный индекс Kp вычисляется раз в три часа, путем усреднения данных с 13 геомагнитных обсерваторий, расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной геомагнитных широт. С 2000 года на Земле произошло 12 магнитных бурь высшего, пятого уровня, которые приводили к выходу из строя энергосистем, отключениям радиосвязи и полярным сияниям, наблюдающимся вплоть до экватора. Последняя буря пятого уровня произошла 11 сентября 2005 года.

РИА Новости