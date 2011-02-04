Вертолетчики в Кот-д’Ивуаре будут прикрывать колонны и вести разведку

Украинские боевые вертолеты в Кот-д’Ивуаре будут выполнять задачи по сопровождению и наблюдению.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом сказал министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, комментируя ситуацию с возможным увеличением украинской вертолетной группы в составе Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре.

“Каждый украинский военнослужащий, который едет в миротворческую миссию за границу, принимает это решение добровольно. В том числе и военнослужащие, которые выполняют сегодня миротворческие задачи в Либерии и в Кот-д’Ивуаре”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Как подчеркнул глава отечественного оборонного ведомства, главные задачи, которые будут выполнять экипажи украинских вертолетов Ми-24 в Кот-д’Ивуаре, будут заключаться в осуществлении воздушного сопровождения колонн миротворческих контингентов, поисково-спасательном обеспечении и воздушной разведке.

“По большому счету - это сдерживающая сила”, – подчеркнул он.

Говоря о гарантиях безопасности украинских миротворцев, министр обороны Украины отметил, что в любом случае решение о применении вертолетов будут принимать командующий силами Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и командир 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины сил Миссии ООН в Либерии.

“В обязательном порядке вертолеты будут использоваться парами, чтобы страховать друг друга”, – отметил М.ЕЖЕЛЬ.

В настоящее время, по словам министра обороны, с ООН согласованы все вопросы использования в Кот-д’Ивуаре боевых вертолетов из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины сил Миссии ООН в Либерии, в частности, по организации связи и взаимодействия, логистического и технического обеспечения, охраны и безопасности.

М.ЕЖЕЛЬ также отметил, что Кабмин в ближайшее время рассмотрит предложение Министерства обороны Украины об увеличении размеров денежного обеспечения украинских миротворцев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, Верховная Рада Украины приняла Закон “Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре”.

За принятие данного решения проголосовали 254 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с принятым законом, предусматривается направить для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.

В состав авиационной группы для предоставления поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре планируется также дополнительно привлечь три боевых вертолета Ми-24.

На сегодняшний день в состав украинской вертолетной группы сил Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины сил Миссии ООН в Либерии входят два вертолета Ми-8 и 23 военнослужащих.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО выступал против принятия данного закона. Он заявил, что решение об отправлении украинских миротворцев в Кот-д’Ивуар является решением об их участии в боевых действиях.

Также решение парламента раскритиковала лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО.