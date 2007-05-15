Учащиеся Полтавских школ-интернатов поедут на Сицилию и в США

Летом в Полтавской области в загородных и пришкольных лагерях отдыха планируется оздоровить почти 70 тысяч полтавских школьников, или 45 % детей школьного возраста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

По их данным, областная государственная администрация привлекла 13 млн. гривен из разных источников финансирования на летнее оздоровление детей в 2007 году, что на 46,2% или на 6 млн. меньше, чем всего в 2006 году (19 млн.).

На организацию отдыха детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, из различных местных бюджетов выделено 2,8 млн. гривен, из Фонда социального страхования - 6 млн. гривен, около 2,5 млн. гривен составляют спонсорские средства, остальное - госбюджет. Оздоровление будет проводиться на базе 34 стационарных летних лагерей и 75 профильных лагерей, 164 лагерей работы и отдыха (5,4 тыс. учащихся ПТУ), а также 713 лагерей, работающих в июне при общеобразовательных школах, в которых оздоровится 28,9 тыс. учеников.

За счет средств областного бюджета в регионе планируют оздоровить 870 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. В частности, 145 детей-сирот из Кременчугского, Градижского и Полтавского школ-интернатов будут отдыхать с 8 по 30 августа в Сицилии (Италия) по приглашению международного благотворительного фонда, а 22 учащихся Полтавской школы-интерната им. Крупской поедут на отдых в США.