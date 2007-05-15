ВВП и инфляция глазами Госкомстата

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-апреле т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 7,9%, в апреле - 7,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост ВВП в январе-апреле состоялся в основном за счет увеличения валовой добавленной стоимости: в торговле - на 14,9%, перерабатывающей промышленности - на 14,2% строительстве - на 13,1%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-апрель составил 180,617 млрд. грн., за апрель - 48,365 млрд. грн.. Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле составил 115,1%

Справка УНИАН. При формировании Государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2007 году на уровне 4,5%, инфляцию - 10,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост реального ВВП в Украине в 2007 году составит 4,3-4,5%, инфляция - 12,9-13,6%.

По данным Государственного комитета статистики, рост ВВП в 2006 году против 2005 года составил 7,1%, промышленное производство выросло на 6,2%. Инфляция в Украине по итогам 2006 года составила 11,6%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в январе-апреле 2006 года против января-апреля 2005 года составил 2,7%.