Цены на квартиры в Крыму

Лидером среди крымских курортных городов по стоимости жилья является Ялта. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве экономики Автономной Республики Крым.

Так, согласно ориентировочной стоимости жилья по городам Крыма в апреле 2007 года, стоимость 1-комнатной квартиры в Ялте колеблется в разрезе от 28 тыс. до 83 тыс. долларов США, 2 комнатной - от 50 тыс. до 450 тыс. долларов США, 3-комнатной - от 95 тыс. до 600 тыс. долларов США.

На втором месте находится Алушта: стоимость 1-комнатной квартиры здесь составляет от 30 тыс. до 55 тыс. долларов США, 2-комнатной - от 45 тыс. до 120 тыс. долларов США, 3-комнатной - от 70 тыс. до 300 тыс. долларов США.

В Евпатории за 1-комнатную квартиру просят от 17 тыс. до 47 тыс. долларов США, за 2-комнатную - 45-120 тыс. долларов США, за 3-комнатную - 39-150 тыс. долларов США.

В Симферополе 1-комнатную квартиру можно приобрести за 14,5 - 48,5 тыс. долларов США, 2-комнатную - за 20-115 тыс. долларов США, 3-комнтаную - 41,5-98 тыс. долларов США.

На последнем месте в рейтинге располагается Феодосия. Здесь 1-комнатную квартиру можно приобрести за 14-37 тыс. долларов США, 2-комнатную - 30-70 тыс. долларов США, 3-комнатную - 30-95 тыс. долларов США.